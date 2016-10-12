هداية ملاك بعد لقاء السيسي: أطالب بوضع نظام تعليمى يراعى الرياضيين

عبرت هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة الألعاب الأوليمبية الأخيرة فى ريو دى جانيرو 2016، عن تقديرها لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ولزملائها اليوم بقصر الاتحادية، ومنحها وسام الرياضة تقديرًا لما حققته من إنجاز مشرف لمصر.

وأضافت هداية ملاك، عقب تكريم الرئيس السيسي للأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات فى دورات الألعاب الأوليمبية والباراليمبية والعسكرية، أنها لمست جدية من الرئيس السيسي، ومن المسئولين المصرين لدعم الرياضيين فى مصر لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات.

وأشارت إلى أن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تدخل كثيرًا لإزالة العوائق التى تواجه اللاعبين المصريين، كما حرص اتحاد التايكوندو المصرى على إيفاد اللاعبين الدوليين فى معسكرات دولية للاحتكاك واكتساب الخبرة، فضلًا عن توفير المدربين الأجانب الأكفاء لرفع مستوى اللاعبين وتمكينهم من خوض المنافسات الدولية.

وطالبت "ملاك" بوضع نظام تعليمى يراعى الرياضيين حتى يتمكنوا من التوفيق بين التعليم والتفوق الرياضى والمنافسة على المستوى العالمى، لأنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد، داعية إلى وضع نظام متكامل يخدم الأبطال الرياضيين ويمكنهم من رفع مستواهم للمنافسة بقوة على المراكز الأولى عالمياً.

وشددت على أهمية الاستعداد المبكر للبطولات حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وقالت إن أبطال الألعاب البارالمبية طلبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير متطلبات أصحاب القدرات الخاصة من مرافق تسهل حركتهم وسيرهم سواء فى الشوارع او وسائل النقل العامة.

وأعربت "هداية ملاك" عن تطلعها لإحراز الميدالية الذهبية خلال بطولة العالم القادمة للتايكوندو المقرر اقامتها العام المقبل فى كوريا.