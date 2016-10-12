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المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

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المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

يوهانس هان

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، وفد الاتحاد الأوروبي، برئاسة يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، متوجهًا إلى ألمانيا بعد زيارة لمصر ألتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، وسامح شكري وزير الخارجية، في إطار توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءًا مع جوهانز هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تناولا خلاله علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن سبل التنسيق بينهما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية الهامة، على رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، حيث أكد وزير الخارجية على الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للصراع، والحرص المصري على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وتناول وزير الخارجية الجهود المصرية على صعيد إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما استعرض وزير الخارجية التطورات الداخلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تم إنجازه على صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذلك الوضع الاقتصادي على ضوء برنامج الإصلاح المتوقع تنفيذه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

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