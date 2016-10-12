محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قليوب ويحيل الأطباء المتقاعسين عن العمل للنيابة

تفقد عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، اليوم، عيادات مستشفى قليوب المركزى، والاستقبال والمعامل وحجرة الأشعة وقسم العناية المركزة، والحضانات، كما شدد علي ضرورة توافر الأدوية وعدم إجبار المواطن علي شراء أي أدوية من الخارج.

كما استمع إبراهيم، إلي مشاكل العاملين بالمؤسسة العلاجية، والذين يشتكون من عدم انتظام صرف المرتبات شهريًا، لتعاقدهم علي صندوق المؤسسة العلاجية، وتم نقلهم إلي مستشفي قليوب المركزي، ووعد المحافظ بحل المشكلة وطمأنهم علي صرف رواتبهم في موعدها.

وطلب المحافظ، الاطلاع علي دفتر النوبتجيات، بعد أن اشتكي أحد المرضي من عدم توافر أطباء الأشعة، ومن جانبه قرر المحافظ تحويل الأطباء المسئولين إلي النيابة الإداريه بعد تعرف المريض علي الأطباء المتقاعسين عن العمل.

كما تفقد إبراهيم، باقي أقسام المستشفي وأطمأن علي أحوال المرضي، كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها، وأعطي تعليمات مشددة للمسئولين عن نظافة المستشفي ومتابعة أعمال الصيانة بصفة دورية، وتفقد أيضًا قسم الحضانات بالمستشفي، والبالغ عددها 8 حضانات تعمل بالفعل، وأمر بزيادة عدد الحضانات إلي 12 حضانة لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.