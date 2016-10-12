ضبط راكب مصري متوجه لتركيا بحوزته 13 طلقة نارية بالمطار

تمكن ضباط أمن شركة مصر للطيران بمطار القاهرة، الأربعاء، من ضبط 13 طلقة حية من عيار ٩ مم، بحقائب راكب مصري الجنسية مسافر إلى تركيا، وذلك قبل صعوده الطائرة بدقائق.

وقالت مصادر بأمن شركة مصر للطيران إنه أثناء قيام ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول رحلة رقم «tk 695 » بإنهاء إجراءات سفرهم، اشتبه محمد شعبان ضابط أمن مصر للطيران في راكب مصرى الجنسية يدعى «ا.ح»، ويعمل صاحب مكتب استيراد وتصدير.

وأثناء تفتيش حقائبه على جهاز كشف المعادن «xray» ببوابات السفر ظهرت أجسام معتمة ، حيث قام ضابط أمن مصر للطيران بتفتيش حقائبه، وعثر معه على 13 طلقة حية بين ملابسه وأغراضه.

وعلى الفور تم إبلاغ مشرف نوبة الشرطة، ورئيس المباحث بمبني الركاب رقم ٣ ، وقاما على الفور بتحرير محضر بالواقعة ، وإلغاء سفره وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .