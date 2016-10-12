أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

محمود العسيلي ضيف هند رضا في «محطة النجوم».. غدًا

Google+ Print
محمود العسيلي ضيف هند رضا في «محطة النجوم».. غدًا محمود العسيلي ضيف هند رضا في «محطة النجوم».. غدًا

محمود العسيلي ضيف هند رضا في «محطة النجوم»

يحل الفنان محمود العسيلي، غدًا الخميس، ضيفًا على المذيعة هند رضا في برنامجها «محطة النجوم»، الذي يذاع على محطة “نجوم إف.إم”، و”نجوم TV”، وذلك في الساعة 8 مساء.

ويكشف العسيلي خلال اللقاء تفاصيل ألبومه الجديد «أوعى تخاف»، ولماذا قرر طرحه «أون لاين» فقط، وهل التطور التكنولوجي جعله يستغنى عن وجود الألبوم في سوق الكاست.

كما يكشف العسيلي حقيقه ابتعاده عن التمثيل ولماذا لم يستمر خاصة وأنه قدم أكثر من تجربة في عالم السينما، إضافة إلى رؤيته للوضع الموسيقي في حاليًا، وأين يرى نفسه فى منافسته مع أبناء جيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب