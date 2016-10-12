محمود العسيلي ضيف هند رضا في «محطة النجوم».. غدًا

يحل الفنان محمود العسيلي، غدًا الخميس، ضيفًا على المذيعة هند رضا في برنامجها «محطة النجوم»، الذي يذاع على محطة “نجوم إف.إم”، و”نجوم TV”، وذلك في الساعة 8 مساء.

ويكشف العسيلي خلال اللقاء تفاصيل ألبومه الجديد «أوعى تخاف»، ولماذا قرر طرحه «أون لاين» فقط، وهل التطور التكنولوجي جعله يستغنى عن وجود الألبوم في سوق الكاست.

كما يكشف العسيلي حقيقه ابتعاده عن التمثيل ولماذا لم يستمر خاصة وأنه قدم أكثر من تجربة في عالم السينما، إضافة إلى رؤيته للوضع الموسيقي في مصر حاليًا، وأين يرى نفسه فى منافسته مع أبناء جيله.