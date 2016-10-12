«آثار جانبية» ثالث عروض الموسم الجديد من «مسرح مصر» الجمعة

تعرض قناة «MBC مصر»، بعد غدً الجمعة، مسرحية «آثار جانبية» في ثالث عروض الموسم الجديد من مسرحيات فرقة «مسرح مصر».

وتدور أحداث المسرحية عن الصراع والتنافس بين عائلتين في أحد القرى، حول أحقية كل عائلة في فرض زعامتها وملكيتها للأضرحة الشهيرة بها، حيث تناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم “علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.