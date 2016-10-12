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بالصور .. أولياء أمور " دمنهور شبرا " يحتجون على قرار نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى

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بالصور .. أولياء أمور " دمنهور شبرا " يحتجون على قرار نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى بالصور .. أولياء أمور " دمنهور شبرا " يحتجون على قرار نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى

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نظم أولياء أمور مدرسة دمنهور شبرا الإبتدائية وقفة إحتجاجية أمام مبني المدرسة اعتراضاً علي قرار إدارة حي غرب التعليمية بنقل التلاميذ إلي مدارس أخري بسبب الترميمات والإصلاحات التي تجرى بمبني المدرسة.

ورفض عدد من أولياء أمور التلاميذ المعترضين  قرار النقل، حيث أن المدرسة المنقول منها ابنائهم  قريبة من منازلهم، فضلا عن أنهم سيكونون في الفترة المسائية بدلاً من الفترة الصباحية، متسائلين " أين كان المسئولون عن الترميم خلال إجازة التلاميذ ".

 

وطالب الأهالي طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بسرعة التدخل لحل مشكلة التلاميذ وتأجيل قرار الترميم والإصلاحات إلي أجازة منتصف  العام الدراسي، وتوضيح ما تردد من أنباء عن تحويل المدرسة إلي مدرسة تجريبيه.

 

 

 

 


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