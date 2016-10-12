مذاقات من العالم في مهرجان "أنانتارا" للذوّاقة بـ"النخلة دبي"

ابتداءً من 24 أكتوبر/تشرين الأول، سينطلق مهرجان "أنانتارا" للذوّاقة في منتجع "أنانتارا النخلة دبي"، وسيجمع خلال أسبوع كوكبةً من الطهاة الذين سيستعرضون مواهبهم وسيسمحوا للزائرين بتجربة مذاقات عالمية، من إيطاليا وتايلند، وصولاً حتى أستراليا.

سيستقطب منتجع "أنانتارا النخلة دبي" الطهاة العالميين عبر برنامج فعاليات خاصّة في فنون الطهي، ومنهم: الأسترالي توم والتون وبطل العالم في تقشير المحار خافيير كاي والمتخصّص في فنون الطهو التايلندية برين بولسوك وكلوديو سادلر واثنين من الطهاة الحاصلين على نجوم "ميشلان" في فنون الطهي الإيطالية.

في هذا الإطار، يفيد حجز مقعد في المحاضرة الخاصّة بإعداد المعجنات، المحاضرة التي ستقدّمها طاهية المعجنات الشهيرة ماريك فان بوردن، حيث ستستعرض مهاراتها ونصائحها وأسرارها في هذا المجال، وستوضح للضيوف كيف تبدع وصفاتها الخاصّة؟ وذلك في 24 الجاري، من الثانية عشرة ظهراً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر في ردهة" لوتس لاونج". وتبلغ تكلفة الدخول 150 درهماً، تشمل المشروبات المنعشة.

كما ستستضيف ماريك المشاركين في جلسة شاي بعد الظهر في 24 و 25 الجاري، وذلك من الثالثة عصراً حتى الخامسة بعد الظهر، في ردهة" لوتس لاونج". وستتاح خلال الجلستين فرصة تذوّق ثلاثة صنوف من الحلوى الخاصة بالطاهية الشهيرة، وهي: القباب المخملية الحمر المزينة بجبن الكريما المثلجة وتوت العليق المجفف بالتجميد وقطع بتلات الورد الكريستالية، ومربعات الفستق الحلبي والعنب البري، وأصابع حلوى الـ"إكلير" البنفسجية وسلّة من الأزهار القابلة للأكل. 2. وتبلغ تكلفة الدخول 145 درهماً تشمل الشاي والقهوة.

سرعة قياسية في تقشير المحار!

يستطيع بطل العالم في تقشير المحار، خافيير كاي، تقشير ثلاثين محارة في دقيقتين وأربعين ثانية، وهو سيستعرض سرعته ومهاراته في التقشير، فيما سيتلذذ المشاركون بتذوّق تشكيلة مختارة من صنوف المحار حول العالم، وذلك في 24 و25 و28 و29 الجاري، وذلك من الثانية عشر والنصف ظهراً حتى الثالثة عصراً، ومن السابعة مساء حتى العاشرة مساء في مطعم" بيتش هاوس". وفي 27 الجاري، سيحضر كاي من السابعة حتى العاشرة مساءً، إلى مطعم وبار" بوشمان".

إشارة إلى أن الأسعار تتفاوت حسب لائحة الوجبات.

نكهات شرقية

لتجربة بعض اللمسات العصرية على فنون الطهو التايلندية، يمكن قضاء أمسية جميلة مع الطاهي الشهير بريم من بانكوك، الذي سيقدّم النكهات التايلندية الأصيلة بتوابلها الفواحة، فيما المشروبات المنعشة ستكون مجانية، وذلك في 24 و 25 الجاري، من السابعة مساء حتى الحادية عشر ليلاً في مطعم" ميكونغ"، مقابل 275 درهماً للفرد، مع مشروب ترحيبي.

"فورك أند كورك برنش"

ستشهد وجبة "فورك أند كورك برنش"، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، على حضور الطاهيين زافي كاي وتوم والتون وخبير مزج المشروبات روبرتو كودا، لتتاح الفرصة لضيوف المطعم مقابلة هؤلاء المحترفين في منصّات الطهو التفاعلية. وسيعدّ الطهاة صنوفاً شتى من الطعام، بدءاً من وجبات البوش تكر الأسترالية الشهية والأطباق الإيطالية التي يسيل لها اللعاب، وصولاً إلى المحار المقشر والحلويات، وذلك من الواحدة بعد الظهر حتى الرابعة عصراً، بأسعار تبدأ من 345 درهماً.

الطاولة الإيطالية

في وليمة العشاء التي سيقيمها الطاهي كلوديو سادلر على الشاطئ في مطعم "بيتش هاوس"، من السابعة والنصف مساء حتى الحادية عشر ليلاً، سيمتزج التراث الإيطالي العريق وعشق الثقافة الشرقية، بتكلفة 475 درهماً مع مشروب ترحيبي.

كما سيستمتع ضيوف المطعم بدرس في فنون الطهو الإيطالية يقدمه الطاهي كلوديو في مطعم "بيتش هاوس" في 27 أكتوبر/تشرين الأول ليدهشوا أصدقاءهم وأحباءهم في المنزل بما تعلموه من مهارات جديدة، وذلك من السابعة والنصف مساء حتى الحادية عشر ليلاً، مقابل 475 درهماً، وتشمل مشروباً ترحيبياً.

لهواة اللحم البقري

أطباق اللحم البقري اللذيذة المطهوة بطريقة الأوزي على يد الطاهي توم والتون، مع خلفية لمدينة دبي الخلابة، ستتاح على "التراس" المستوحى من أخوار "بيلابونج" الأُسترالية، في 27 الجاري، وذلك من السابعة والنصف مساء حتى الحادية عشر ليلاً، مقابل 275 درهماً للفرد، مع مشروب ترحيبي.

كما يمكن لضيوف المطعم الاستمتاع بأطباق يحضرها الطاهي توم والتون في وجبة غداء "ساتردي ليزي لانش" في 29 الجاري، وذلك من الواحدة بعد الظهر حتى الرابعة عصراً في مطعم وبار "بوشمان". وتبدأ الأسعار من 250 درهماً للفرد.

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