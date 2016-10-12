«سالم» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان لحل مشكلات مياة الشرب بطهطا

تقدم الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين، عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطه للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتهم فيه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإهدار المال العام، نتيجة أستغلالها لمحطة مياه شطورة الجديدة، والتى تكلف إنشائها أكثر من 200 مليون جنيه، بما يعادل 20% فقط من الطاقه الإنتاجيه لها، وذلك بسبب تقاعس ​الهيئة فى استكمال تنفيذ خطوط و​شبكات المياه الخاصه بقرى غرب طهطا.

واتهم سالم، الشركة أيضًا بعدم الانتهاء من استكمال باقى الأعمال، بالإضافة إلى تقاعس ​الهيئة أيضًا عن استكمال العمل بالعديد من محطات المياه بقرى طهطا، والتى توقف العمل بها منذ عدة سنوات لأسباب غير معلومة.

كما أكد سالم، خلال طلبة الإحاطة، عدم قيام الهيئة باستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، بالعديد من قرى طهطا، ​حيث تم تنفيذ أجزاء منها وتوقف العمل منذ سنوات دون إنجاز أعمال جديدة، وترتب على ذلك الأداء السئ للهيئة، الكثير من المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بمعظم قرى ونجوع طهطا،​ وتفاقمت شكوى الأهالى من تلك المشكلات دون حل من الهيئة ووزارة الإسكان، مما دفعه إلى تقديم طلب الإحاطة المشار إليه.