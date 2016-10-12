حاكم الشارقة يأمر بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين العاملين على الكادر المحلي، ومنحهم بدل طبيعة عمل بقيمة 3000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري.

تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتفريغ حملة القرآن للقيام بواجباتهم التي تصب في اصلاح واستقامة المجتمع.

أعلن ذلك الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، موضحا أنهم باشروا فور تلقيهم التوجيهات السامية بدراسة أحوال الأئمة والمؤذنين وتم خيارات لبدل طبيعة عمل، واقترحنا 2000 درهم، فأتت توجيهات سموه بالكرم المعهود ووجه ببدل طبيعة عمل بقيمة 3000 يبدأ صرفها اعتبارا من الشهر الجاري، لضمان المستوى اللائق والعيشة الكريمة.

وقال بن خادم إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يولي اهتماما كبيرا بالمجتمع واحتياجاته صغيرة كانت أم كبيرة.

وبارك الدكتور طارق بن خادم للأئمة والمؤذنين هذه المكرمة، متمنيا لهم التوفيق، مؤكدا انها مكرمة تسعد القلوب جميعا، لأن المستفيدين منها هم حملة كتاب الله تعالى "القرآن الكريم".

يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد أمر مؤخراً بتوفير المسكن الملائم اللائق بكل إمام مسجد، وتوفير مكتبة لكل مسجد يشرف عليها إمام المسجد، ويخصص له نظير ذلك مخصص كريم مجز يضاف لمخصصه الحالي، وكذلك التكفل بالرسوم الدراسية لأبنائهم من المرحلة الابتدائية وحتى التخرج من الجامعة.