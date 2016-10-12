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النائب محمد عبده يطالب بإصدار تشريع لتقنين "العمرة" وأدائها كل 5 سنوات

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النائب محمد عبده يطالب بإصدار تشريع لتقنين "العمرة" وأدائها كل 5 سنوات النائب محمد عبده يطالب بإصدار تشريع لتقنين "العمرة" وأدائها كل 5 سنوات

>رامى سعيد

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع ينص على عدم تكرار رحلات الحج والعمرة، لمن أدوا الفريضة إلا بعد تجاوز فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، مشيرًا إلى احتياج الوطن للعملة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد.

 

ودعا عبده فى تصريحه لـ"اليوم السابع" المواطنين إلى ضرورة إظهار حبهم ودعمهم ومشاركتهم لبلادهم حتى تخرج من أزمتها الاقتصادية نتيحه الأوضاع السياسية التى مرت بها خلال الأعوام الماضية.

 

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أنه ليس ضد فريضة الحج أو العمرة ولا يدعو إلى إلغاءها، مشيرًا إلى أن مطالبته تأتى للحد من ظاهرة تكرر رحلات الحج والعمرة وتقنينها للانتفاع من تلك الأموال فى الأعمال التنموية التى تخدم المواطنين والبلد.


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