أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس رقيب شرطة لاتهامه بتهريب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن 15 مايو

Google+ Print
حبس رقيب شرطة لاتهامه بتهريب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن 15 مايو حبس رقيب شرطة لاتهامه بتهريب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن 15 مايو

>كتبت أمانى الأخرس

قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس رقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "موس" للمتهمين المحبوسين داخل سجن 15 مايو المركزى، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها .

 

وردت معلومات لرئيس مباحث سجن 15 مايو المركزى، تفيد بتورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "موس"  للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

 

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله، تمكن رئيس المباحث من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 قرصا مخدرا، و50 "موس".

 

وكشفت التحقيقات حيازة المتهم للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365