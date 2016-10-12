حبس رقيب شرطة لاتهامه بتهريب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن 15 مايو

قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس رقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "موس" للمتهمين المحبوسين داخل سجن 15 مايو المركزى، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها .

وردت معلومات لرئيس مباحث سجن 15 مايو المركزى، تفيد بتورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء "موس" للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله، تمكن رئيس المباحث من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 قرصا مخدرا، و50 "موس".

وكشفت التحقيقات حيازة المتهم للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.