النطق بالحكم على 4 " إخوان" اقتحموا إدارة شباب دير مواس فى 20 أكتوبر

حجزت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، قضية إقتحام 4 متهمين من جماعة الإخوان افرهابية لإدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس، بجنوب المنيا، إلى جلسة 20 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.

والمتهمين ، محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً، فى شهر مايو الماضى أمام المحكمة العسكرية، وتم القبض عليهم بمعرفة الأجهزة الأمنية، عقب صدور الحكم بعدة أيام، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام ذات المحكمة، التى قررت حجز القضية للنطق بالحكم عليهم لجلسة 20 أكتوبر الجارى.

كما قررت المحكمة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين آخرين، إلى جلسة الغد الخميس للمرافعة، فى قضية إقتحام مجلس مدينة ديرمواس والصادر ضدهم أحكاماً بالسجن المؤبد، غيابياً، فى شهر أغسطس الماضى.