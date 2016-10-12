جنايات القاهرة تحكم الإعدام غيابيًا لإمرأة متهمة بتجارة الهيروين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، غيابيًا على تاجرة الهيروين فاطمة سليمان سلمان بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى محمد الشنوفى وهشام حسن الدرندلى وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجروج ماهر.

وترجع وقائع القضية عندما توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن المتهمة تحوز وتحرز مواد مخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر، فأستصدرت إذنًا من النيابة العامة لضبطها وتفتيش مسكنها لضبط ما تحوزه وتحرزه من مادة المخدرات.

واستطاعت المتهمة أثناء نظر الجلسات الهروب من حارسها الذى عوقب بالحبس لإهماله.