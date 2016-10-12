حيثيات حكم براءة 4 من "أولتراس أهلاوى": مباراة اليد كان مقررا لعبها بجمهور

أكدت محكمة أحداث الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، فى حيثياتها حكمها الصادر يوم السبت الماضى، ببراءة 4 أطفال من رابطة "أولتراس أهلاوى"، من تهمة اقتحام النادى الأهلى خلال مباراة كرة اليد، أن المتهمين لم يثبت ضدهم أى دليل لادانتهم فى القضية، ما استوجب براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما أشارت حيثيات المحكمة، أن الحادثة لم ينجم عنها أية تلفيات أو إصابات، وبالتالى لم يثبت قيامهم بالفعل المنسوب إليهم، كما لم يضبط بحوزتهم أى مضبوطات أثناء القبض عليهم.

واستندت المحكمة إلى قرار الاتحاد المصرى لكرة اليد، والذى كشف أن المباراة كان مقرر إقامتها بحضور الجمهور، وقبل بدء المباراة بدقائق صدر قرار بإلغاء حضور الجماهير، وبالتالى يحق للجماهير الحضور ما دام لم يتم إخطارهم بالقرار قبلها بمدة كافية.