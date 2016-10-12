"التعليم" تسحب الأطلس وكتب تتناول الإخوان وثورة إيران من مكتبات المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سحب كافة كتب الأطلس من مكتبات المدارس التى تتناول خريطة جمهورية مصر العربية والكتب التى تتعرض فى موضوعاتها لتاريخ جماعة الإخوان.

وأصدر محمود الخبيرى، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة خطاب للمديريات التعليمية بكافة يشدد فيه برفع أطلس الناشئة (My first Atlas)، وأطلس العالم للأطفال، وكل أطلس يتناول خريطة جمهورية مصر العربية، والدول العربية بالمخالفة للوصف الحدودى الطبيعى، أو التسميات المخالفة للدول من جميع المكتبات فى عموم مدارس الجمهورية.

وطالب الخبيرى رفع جميع الكتب التى تتعرض موضوعاتها لجماعة الإخوان المحظورة، والثورة الإيرانية، والكتب والدوريات التى تدعو إلى التطرف، والتى تسئ أو تخل بالأخلاق والأديان وتكدير الأمن العام والسلم المجتمعى.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام جميع مديرى المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ ذلك شخصيًا، وعلى وجه السرعة دون إبطاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مقصر لتنفيذ القرار.

وحملت الوزارة، توجيه المكتبات بالمديريات التعليمية المسئولية كاملة، كونه كان من الواجب عليه اتخاذ مثل هذه التدابير، وتنفيذ القرارات السابقة حين تم إدراج هذه المطبوعات داخل المكتبات فى المدارس، مؤكدة بأن يقوم مديرى المديريات التعليمية بسرعة افادته بكافة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.