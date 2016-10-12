شكرى يبحث مع مسئول أوروبى سبل التنسيق بشأن قضية الهجرة غير الشرعية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكرى عقد لقاء صباح اليوم الأربعاء، مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تناولا خلاله علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى، وسبل تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن سبل التنسيق بينهما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الوضع فى كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، حيث أكد وزير الخارجية على الموقف المصرى تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للصراع والحرص المصرى على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. كما تناول وزير الخارجية الجهود المصرية على صعيد إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات الداخلية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تم إنجازه على صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذلك الوضع الاقتصادى على ضوء برنامج الإصلاح المتوقع تنفيذه بين مصر وصندوق النقد الدولى.