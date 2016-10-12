عمرو موسى ومجدى يعقوب و45 من رموز مصر يطالبون البرلمان بتصعيد الشوبكى

طالب 47 من الشخصيات العامة مجلس النواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، واعتبروا فى بيان صادر عنهم أن القضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء حسبما ورد فى البيان.

وتضمن البيان توقيعات عدد من رموز مصر منهم عمرو موسى والدكتور مجدى يعقوب ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق والمستشار فؤاد عبد المنعم رياض.

وجاء فى البيان: سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة."

وأضاف الموقعون على البيان: "إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانة لحرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة فى صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى، والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب."

وتابع البيان: "يطالب الموقعون أدناه بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء."

وأضاف: "تصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر أى محكمة النقض الخاصة بتصعيد د. عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية فى نظامه السياسى وفى القلب منه مجلس النواب."

واختتم الموقعون بيانهم قائلين: "لن تبنى مصر الجديدة القوية وينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون وأحكام الدستور."

وجاءت التوقيعات على البيان كالتالى:

1. عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين.

2. البروفيسير. مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب.

3. نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق.

4. المستشار فؤاد رياض.

5. د. زياد بها الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق.

6. أ.د. محمد غنيم رائد زراعة الكلى.

7. د. محمد أبو الغار أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والرئيس السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين.

8. د.عبد الجليل مصطفي أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو لجنة الخمسين لكاتبة الدستور.

9. د. نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق

10. د. أحمد البرعي وزير التضامن والقوى العاملة الأسبق.

11. د.هاني سري الدين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

12. د. هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

13. د. نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

14. يحي قلاش نقيب الصحفيين.

15. د. شريف قاسم أستاذ الاقتصاد وامين عام اتحاد النقابات المهنية.

16. د.عبلة عبد اللطيف المستشار والخبير الاقتصادي.

17. جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

18. د. إبراهيم عوض أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية

19. د. هدي الصدة أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة

20. د.مني ذو الفقار المحامي وعضو لجنة الخمسين.

21. د. إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي

22. نيفين عبيد عضو مؤسسة حماية الدستور

23. عزة العشماوي عضو مؤسسة حماية الدستور.

24. علاء عبد المنعم المتحدث الإعلامي السابق باسم دعم مصر وعضو مجلس النواب

25. أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب

26. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب.

27. فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى.

28. محمد سامي رئيس حزب الكرامة

29. محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب.

30. عبد المنعم إمام نائب رئيس حزب العدل.

31. خالد يوسف مخرج وسينمائي عضو بمجلس النواب.

32. هيثم الحريري عضو مجلس النواب .

33. أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب.

34. ضياء الدين داود عضو مجلس النواب.

35. أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب.

36. محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب.

37. عبد الله السناوي صحفي وكاتب.

38. كريمة كمال كاتبة صحفية .

39. داود عبد السيد مخرج وسينمائي.

40. أحمد عيد عضو لجنة الخمسين لكتابه الدستور.

41. عمرو صلاح كاتب صحفي وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور.

42. محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

43. سمير مرقص كاتب وباحث.

44. د.سامح فوزي اكاديمي وكاتب.

45. جمال فهمي كاتب صحفي وإعلامي.

46. احمد كامل البحيرى باحث وكاتب.

47. د. يحي قزاز أستاذ الجيولوجيا جامعة حلوان.