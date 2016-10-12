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بالصور.. السيسى يمنح الأوسمة لأبطال "ريو" ويؤكد أهمية توجيه طاقات الشباب

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بالصور.. السيسى يمنح الأوسمة لأبطال "ريو" ويؤكد أهمية توجيه طاقات الشباب بالصور.. السيسى يمنح الأوسمة لأبطال "ريو" ويؤكد أهمية توجيه طاقات الشباب

>كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية فى الجديدة اليوم، الأربعاء، أبطال مصر فى الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية بريو دى جانيرو بحضور المهندس خالد عبد العزيز.

وقال الأبطال المكرمون، إن الرئيس السيسى هنأ الفائزين على هذا النجاح، موجها التحية للقائمين على ضمان التمثيل المصرى المشرف.

ومنح الرئيس السيسى الفائزين أوسمة الدولة تتويجا لمجهوداتهم وحصولهم على مراكز متقدمة على المستوى العالمى. مؤكدا الرئيس السيسى على أهمية توجيه طاقات الشباب إلى المجالات المفيدة صحيا وذهنيا واعتبارها أحد مقاييس تقدم وتحضر الشعوب.

 

 

 

 

 

 


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