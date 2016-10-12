"الزراعة": 179 مليون جنيه حصيلة مزاد بيع أراضى حق الشعب بوادى النطرون

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جلسات المزاد العلنى خلال الثلاثة أيام لبيع أراضى حق الشعب المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أسفرت عن بيع 3519 فداناً بإجمالى 24 قطعة، حتى الآن، بمبلغ 179 مليون جنيه، ضمن المساحة التى طرحتها اللجنة والبالغ مساحتها 18 ألف فدان، بـ103 قطع بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، على أن يستأنف مزاد حق الشعب أعماله الأسبوع المقبل لبيع باقى القطع.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الجلسة الثالثة للمزاد اليوم، الأربعاء، بيع 4 قطع أراضٍ بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بإجمالى 28 مليون جنيه، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 552 فداناً.

وتم بيع قطعة رقم 23 بمساحة 163 فداناً بسعر 51 ألفاً و550 جنيهاً للفدان، بإجمالى 8 ملايين و355 ألف جنيه، وتم تقسيم تلك القطعة لثلاث قطع كل منها قدرت مساحتها بـ54 فداناً تم بيع القطعة الأولى منها بمبلغ 51 ألفاً و550 جنيهاً، وتم بيع القطعتين كل منها بمبلغ 51 ألفاً و600 ألف جنيه لكل قطعة، كما تم بيع الجزء الثانى من القطعة رقم 43 بمساحة 75 فداناً بسعر 51 ألفاً و500 جنيه للفدان الواحد، بإجمالى 3 ملايين و862 ألف جنيه.

أشارت الوزارة إلى أنه تم بيع بالمزاد القطعة رقم 93 ومساحتها 113 فداناً بسعر 49 ألفاً و600 جنيه للفدان، بإجمالى 5 ملايين و604 ألف جنيه، بالإضافة إلى بيع القطعة رقم 75 بمساحة 201 فدان بسعر 50 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالى 10 ملايين و50 ألف جنيه، ضمن المساحات المطروحة والبالغة 17 ألفاً و552 فداناً بوادى النطرون بمحافظة البحيرة.

يذكر أن جلسات المزاد العلنى فى جلسته الأولى والثانية تم بيع 20 قطعة بمساحة 2967 فداناً بإجمالى 151 مليوناً، ويستأنف المزاد أعماله الأحد المقبل لبيع باقى المساحات والتى تبلغ 79 قطعة ضمن المساحة المسترد بمعرفة لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والبالغة 103 قطع على مساحة 18 ألف فدان.

ويعقد مزاد بيع أراضى حق الشعب بهيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.