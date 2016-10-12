تأجيل محاكمة «بديع» و682 آخرين فى «أحداث العدوة» لـ 27 نوفمبر

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم ، تأجيل نظر جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى قضية “أحداث العدوة”، لجلسة 27 نوفمبر لمناقشة شهود الاثبات، وفض الاحراز

كما قررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إخلاء سبيل 4 متهمين واستمرار حبس باقى المتهمين، بحسب ما ذكره مراسلنا.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، قد شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.