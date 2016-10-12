تأجيل قضية قاتل أبيه في الشارقة لاستكمال إجراءات حصر الإرث

قررت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة تأجيل النظر في قضية قتل شاب عربي يحمل جنسية أميركية لأبيه الخمسيني حيث عمد إلى إزهاق روحه بأن سدد له عدة ضربات على مستوى رأسه بواسطة مطفأة حريق وذلك بمقر شركة المقتول في منطقة المحطة بالشارقة معترفاً بأنه فعل ذلك "استجابة لطلب من الجن".

ومنح القاضي حسين العسوفي ذوي المتهم أجلاً من أجل إتمام إجراءات تنازل أولياء الدم وحصر ورثة المجني عليه ومن بعدها تقديم محامي الدفاع عن المتهم سالم بن ساحوه مذكرة دفاعية.

وكان الشاب قد قال خلال مثوله في أول جلسات محاكته إنه لم يقصد إزهاق روح والده ولا يتذكر ما حدث، بينما قال عم المتهم إنه شاهد أخاه غارقاً بدمائه والمتهم يبكي عند رأسه ويقول لأبيه إنه يحبه كما طلب من عمه ضربة بواسطة مطفأة الحريق كما فعل هو.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى منتصف نوفمبر الماضي حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات تفيد بوفاة المجني عليه حيث تبين إقدام ابنه "ا" على قتله من خلال تسديده عدة ضربات على رأس ابيه مستخدماً مطفأة الحريق.

وخلال التحقيق مع الابن المتهم لم تتمكن النيابة من أخذ أقواله بشكل كامل، حيث بدا مضطرباً ويقوم بأفعال غريبة، ويدعي أن به مساً من الجن وأنه هو من يحركه، مشيراً إلى أنه قتل والده "استجابة لطلب من الجن" وقررت النيابة العامة وقتها إيداع المتهم مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير تفصيلي بحالته من أجل استكمال تحقيقاتها.

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