«شردي» يواصل فتح ملف «فساد الأوقاف» في «يوم بيوم»

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم” المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الليلة، فتح ملف الفساد في إدارة الأوقاف، حيث يستضيف المحاسب عبدالقوي فتح الله، مساعد رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمار الأوقاف.

ويتطرق اللقاء، إلى الحديث عن الفساد في الشركات والمصانع التابعة لهيئة الأوقاف.

ويكشف – بالمستندات – إهدار مئات الملايين من قيادات الوزارة، وهيئة الأوقاف في المجموعة الوطنية لاستثمار الأوقاف، مما تسبب في تدميرها، كما يكشف عن إجبار رئيس هيئة الأوقاف السابق على الاستقالة بمكتب الوزير.

من المقرر إذاعة الحلقة في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء، شاشة “النهار اليوم”.