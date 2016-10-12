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رئيس جامعة بنها يطمئن على سير العملية التعليمية بكلية التجارة

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رئيس جامعة بنها يطمئن على سير العملية التعليمية بكلية التجارة رئيس جامعة بنها يطمئن على سير العملية التعليمية بكلية التجارة

>القليوبية - حسن عفيفى

تفقد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها الدراسة بكلية التجارة ومواقع العمل المختلفة والاطلاع على جداول المحاضرات ودفاتر الحضور والانصراف للإطمئنان على سير العملية التعليمية واعطى القاضى خلال الجولة تعليمات بالإهتمام بالنظافة ورفع اى اشغالات حول أسوار الكلية حفاظا على الطلاب.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس جامعة بنها أكد على ضرورة حسن معاملة الطلاب ومشاركتهم فى حضور مجالس الأقسام والكليات والإهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ علمى لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة وتكريم المتميزين منهم والعمل على تحقيق انجازات نفتخر بها جميعا من أجل إعداد جيل قادر ومؤهل للمشاركة فى بناء الجديدة.

وطالب القاضى خلال الجولة الطلاب بالإجتهاد فى تحصيل علومهم على أكمل وجه والتكاتف والعمل الجاد وأن يكونوا طاقة إيجابية لصالح بلدهم.


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