بالصور.. سد وبحيرة صناعية ومخرات بشوارع البحر الأحمر استعدادا للسيول

تستعد محافظة البحر الأحمر لموسم السيول والأمطار، بإنشاء سد جنوب البحر الأحمر لحماية مدينة مرسى علم من السيول، حيث نفذت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر 90 % من أعمال إنشاء سد وادى أم سمرة جنوب البحر الأحمر بقرية الشيخ الشاذلى، وذلك لحماية مدينة مرسى علم من مخاطر السيول.

وتفقد الأسبوع الماضى المهندس محمد السيد خضير مدير عام إدارة المياه الجوفية بمتابعة سير أعمال انشاء السد، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ما يعادل 90% من الأعمال الفعلية المطلوبة لإتمام السد، كما تقوم إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر بإنشاء بحيرة صناعية بوادى علم، وهى العملية التى تنفذها الإدارة لحماية مدينة مرسى علم أيضًا من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ 30% من إجمالى قيمة الأعمال المطلوبة للبحيرة وسيتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال أيام.

ومن ضمن استعدادات محافظة البحر الأحمر للسيول والأمطار، تم إنشاء سد إعاقة م1 بوادى فالق السهل بمدينة الغردقة لحماية المدينة من السيول.

ومن ناحية أخرى، أجرى مجالس المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة، عمل مخرات لمياه الأمطار بالشوارع المختلفة بالمدينة، والذى لقى رد فعل غاضب من بعض الأهالى بمدينة الغردقة، حيث أن هناك عدد من الشوارع التى يتم تركيب مخرات للأمطار بها تم رصفها فى أقل من شهرين.