أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حركة تنقلات محدوده بمديرية أمن القليوبية

Google+ Print
حركة تنقلات محدوده بمديرية أمن القليوبية حركة تنقلات محدوده بمديرية أمن القليوبية

أصدرت مديرية أمن القليوبية حركة تنقلات محدوده  لعدد من الضباط ومعاوني المباحث. 

 

وأكد اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية أن  الحركة تهدف إلى تنشيط أداء حركة العمل بوحدات المباحث، وشملت نقل الضابط شحته إبراهيم محمود من السجن المركزي بالعبور إلي إدارة تأمين العبور، والملازم عصام فهمي من إدارة تأمين المستشفيات إلي قسم الحراسات المشدده، والملازم محمد متولي من ضابط بقسم التأمين بالمديرية إلي قسم الحراسات المشدده .

كما تم نقل النقيب محمد الأبجي إلي مباحث الخصوص، والنقيب محمد صلاح من  الخصوص إلى مركز شبين القناطر، والنقيب محمود محمد النادي من مركز قليوب إلي قسم أول شبرا الخيمة والنقيب مصطفي هاشم من قسم أول شبرا الخيمة إلي مركز قليوب والمقدم إسماعيل عبد الله نائب مأمور شبين القناطر إلي رئيس وحدة  العبور.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365