حركة تنقلات محدوده بمديرية أمن القليوبية

أصدرت مديرية أمن القليوبية حركة تنقلات محدوده لعدد من الضباط ومعاوني المباحث.

وأكد اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية أن الحركة تهدف إلى تنشيط أداء حركة العمل بوحدات المباحث، وشملت نقل الضابط شحته إبراهيم محمود من السجن المركزي بالعبور إلي إدارة تأمين العبور، والملازم عصام فهمي من إدارة تأمين المستشفيات إلي قسم الحراسات المشدده، والملازم محمد متولي من ضابط بقسم التأمين بالمديرية إلي قسم الحراسات المشدده .

كما تم نقل النقيب محمد الأبجي إلي مباحث الخصوص، والنقيب محمد صلاح من الخصوص إلى مركز شبين القناطر، والنقيب محمود محمد النادي من مركز قليوب إلي قسم أول شبرا الخيمة والنقيب مصطفي هاشم من قسم أول شبرا الخيمة إلي مركز قليوب والمقدم إسماعيل عبد الله نائب مأمور شبين القناطر إلي رئيس وحدة العبور.