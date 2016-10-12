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الإذاعية نجوى أبو النجا تسجل برومو لماسبيرو F.M

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الإذاعية نجوى أبو النجا تسجل برومو لماسبيرو F.M الإذاعية نجوى أبو النجا تسجل برومو لماسبيرو F.M

ماسبيرو ـ ارشيفية

كتبت : إنجي لطفي

استقبلت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية بمكتبها، اليوم الأربعاء، الإذاعية الكبيرة نجوى أبو النجا، والتي قدمت التهنئة لرئيس الإذاعة بمناسبة انطلاق إذاعة ماسبيرو F.M، التي تعني بإذاعة تراث الإذاعة من الاحاديث والمقابلات والدراما، وغيرها من ذخائر الإذاعة المصرية.

ووافقت السيدة نجوي أبو النجا، علي تسجيل برومو للإذاعة الجديدة، حيث يذاع بين فقرات البرنامج اليومي، كما قامت بإهداء الإذاعة قائمة بأرقام الشرائط التي تحمل تسجيلات البرامج التي قدمتها على مدار مشوارها الإذاعي.

كانت الإذاعية نجوي أبو النجا،  قد قدمت مجموعة كبيرة من البرامج والسهرات الإذاعية، حاورت فيها كل رموز المجتمع في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والسياسية والفنية، حيث حاورت القامات الإبداعية المصرية والعربية.

 

بالإضافة إلى كبار المسئولين في الدول العربية، ومنهم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وبعض الرؤساء وحكام والأمراء والسفراء، وغيرهم من القامات على امتداد بلدان الوطن العربي.

 

يذكر أن إذاعة ماسبيرو F.M انطلقت يوم السادس من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع احتفالات بالعيد الثالث والأربعين، لأنتصارات أكتوبر المجيدة.

 

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