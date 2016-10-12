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المجلس الرئاسي الليبي: المعركة حسمت عسكريًا ضد «داعش» فى سرت

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المجلس الرئاسي الليبي: المعركة حسمت عسكريًا ضد «داعش» فى سرت المجلس الرئاسي الليبي: المعركة حسمت عسكريًا ضد «داعش» فى سرت

ارشيفية

أعلن المتحدث باسم عملية “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي العميد محمد الغصري أن معركة تحرير سرت قد حسمت من الناحية العسكرية.

وأكد الغصري – فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” بطرابلس اليوم الأربعاء،أن كل المنافذ أغلقت فى وجه عناصر تنظيم “داعش”من قبل المقاتلين وبالتنسيق التام مع سلاح الجو والبحرية، ولم يبق أمام بقاياهم إلا الاستسلام.

يذكر أن “الغصري” كان قد صرح سابقا ” أن البنيان المرصوص تفرض حصارًا محكما على أفراد التنظيم من كل المحاور برًا، وبحرًا، وجوًا، وأن كل محاولاتهم لفتح ممرات للهروب باءت بالفشل” مضيفا أن مهمة العملية ليست تحرير المدينة فقط، وإنما تخليص البلاد من خطر “داعش”.

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