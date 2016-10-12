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هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية التعاملات

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هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية التعاملات هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية التعاملات

البورصة المصرية – أرشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل مبيعات للمؤسسات الأجنبية استهدفت سهم البنك التجاري وسط ضبابية الرؤية بشأن سعر الصرف.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 0.57 % مسجلا 8185.95 نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.2 % مسجلا 1305 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.18% مسجلا 8089.71نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “ايجي اكس 70” نحو 0.03% مسجلا 343.09 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الاوسع نطاقا بنحو 0.05 % مسجلا 790.71 نقطة.

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