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مستشفى مصر للطيران تجرى أول عملية لتغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة

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مستشفى مصر للطيران تجرى أول عملية لتغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة مستشفى مصر للطيران تجرى أول عملية لتغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة

مستشفى للطيران ـ ارشيفية

أعلن الدكتور عادل مزروع، رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية، لأول مرة إجراء عملية تغيير الصمام الأورطى،عن طريق القسطرة القلبية، بدون تدخل جراحي، وهى البديل عن عمليات القلب المفتوح المعقدة، وتركيب الدعامات الذكية وانسداد الشرايين، وذلك بمستشفي مصرللطيران،

وقال مزروع العملية تمت تحت إشراف نخبة من الأساتذة فى مجال القسطرة القلبية، بوحدة القسطرة بالمستشفى.

وأضاف الدكتور مزروع، أنه تم بدء العمل في وحدة التشخيص الوراثي للأمراض العضلات، وتوافر أحدث الأجهزة لتحليل جين الديستروفين بالكامل، وذلك لتحديد جميع الطفرات المسببة للمرض، ومن ثم تحديد نوع العلاج، وذلك بإشراف كبار الاستشاريين في مجال ضمور العضلات.

وقال أن ذلك في إطار سعى مستشفى مصر للطيران، الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة للمرضي والعاملين بالقطاع، بما يواكب آخر المستحدثات العلمية والتكنولوجية، في المجال الطبي.

 

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