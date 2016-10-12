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إحالة مدير عام البحر الأحمر الأزهرية السابق وآخرين إلى المحاكمة التأديبية

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إحالة مدير عام البحر الأحمر الأزهرية السابق وآخرين إلى المحاكمة التأديبية إحالة مدير عام البحر الأحمر الأزهرية السابق وآخرين إلى المحاكمة التأديبية

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية السابق – بالمعاش حاليًا – ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري بذات المنطقة، وآخرين من العاملين بالمنطقة، إلى المحاكمة التأديبية.

جاء ذلك بناءً على تحقيقات نيابة الغردقة، التي أسفرت عن قيام المتهم الأول باعتماد عدد ١٣٨ أمر تشغيل سيارة قام أحد المتهمين بتزويرها، وذلك جملة واحدة حال علمه بذلك، فضلًا عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقيمين باستراحات المنطقة رغم حصولهم على وحدات سكنية مخصصة لهم من قِبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بما يخالف القانون، في حين امتنع المتهم الثاني عن إخلاء السكن الإداري الخاص بالمنطقة رغم تسلمه وحدة سكنية من الوحدة المحلية المذكورة.

وأسفرت تحقيقات النيابة عن مسئولية مسئول التشغيل بالمنطقة الأزهرية، وكذا عضو فني بإدارة الامتحانات، عن تزوير وختم عدد ١٣٨ أمر تشغيل مركبة، وتقديمها إلى النيابة أثناء تحقيقات القضية.

وأمرت النيابة بإيقاف ترقيه المتهمين، وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذًا للقانون.

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