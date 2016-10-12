أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

15 نوفمبر.. الحكم في اتهام «الدستور» بنشر أخبار كاذبة عن «الداخلية»

Google+ Print
15 نوفمبر.. الحكم في اتهام «الدستور» بنشر أخبار كاذبة عن «الداخلية» 15 نوفمبر.. الحكم في اتهام «الدستور» بنشر أخبار كاذبة عن «الداخلية»

وزارة الداخلية – أرشيفية

حجزت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى وزارة الداخلية ضد رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، عضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت القضية عند قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبارًا كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل ” عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين”، وعنوان آخر “انهيار جهاز أخلاقيًا وأمنيًا”.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية التي حملت رقم (5297 لعام 2015)، عدة تهم أهمها:” اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا