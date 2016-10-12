15 نوفمبر.. الحكم في اتهام «الدستور» بنشر أخبار كاذبة عن «الداخلية»

حجزت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى وزارة الداخلية ضد رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، عضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت القضية عند قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبارًا كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل ” عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين”، وعنوان آخر “انهيار جهاز أخلاقيًا وأمنيًا”.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية التي حملت رقم (5297 لعام 2015)، عدة تهم أهمها:” اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية”.