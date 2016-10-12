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نيابة شرق الإسكندرية تقرر حبس مساعد رئيس حى شرق 15 يومًا بتهمة التزوير

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نيابة شرق الإسكندرية تقرر حبس مساعد رئيس حى شرق 15 يومًا بتهمة التزوير نيابة شرق الإسكندرية تقرر حبس مساعد رئيس حى شرق 15 يومًا بتهمة التزوير

> الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس مساعد رئيس حى شرق الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير، واستغلال السلطة والاستيلاء على المال العام والتربح من وظيفته بطريق غير شرعى.

 

وكانت الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، وكيل الرقابة، والعميد وائل هندى، تمكنوا من كشف قضية الفساد التى كان بطلها مساعد رئيس الحى.

 

وكانت معلومات قد وردت للإدارة مفادها قيام "ع. ال"، 49 سنة، مساعد رئيس حى شرق الإسكندرية بتزوير شهادة منسوب صدورها لكلية الآداب جامعة الإسكندرية مُثبت بها على خلاف الحقيقة حصوله على ليسانس آداب ومهرها بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" وتقديمها لجهة عمله "حى شرق" لتعديل درجة وظيفته.

 

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتحرى عنه حاصل على دبلوم تجارة، وتم تعيينه فى غضون عام 1995م بوظيفة معاون متابعة ميدانية بحى شرق بالدرجة الرابعة الوظيفية واستمر فى التدرج الوظيفى حتى الدرجة الثالثة الوظيفية ورغبة منه فى شغل منصب مساعد رئيس حى شرق، والتى يتطلب حصوله على مؤهل جامعى قام بتزوير الشهادة المشار إليها وتقديمها لشئون العاملين بمحافظة الإسكندرية، لتعديل وتسوية الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الثانية، ما مكنه من شغل وظيفة مساعد رئيس حى شرق والحصول على الحوافز والمُستحقات المالية المقررة لذلك المنصب بما يتجاوز مبلغ 80000 جنيه خلال شغله ذلك المنصب، ما يُعد استيلاء على المال العام والتربح من أعمال وظيفته بدون وجه حق.

 

وبالاستعلام من جامعة الإسكندرية، أفادت بأن الشهادة سالفة البيان مزورة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة الأموال العامة.


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