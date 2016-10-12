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فان كليف أند آربلز الراعي الحصري لجمع عروض الباليه في أوبرا دبي!

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الأربعاء 12-10-2016 14:16

يسرّ دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arples أن تكون الراعي الحصري لجميع عروض الرقص والبالية القادمة إلى أوبرا دبي.
وهي التي لطالما حرصت على أن يتناغم حسّ الجمال والانسجام لديها مع سعيها الدائم نحو الكمال حيث اشتهرت الدار بتقديرها وتكريمها لفن الرقص الرفيع ضمن إبداعاتها الموسمية واعتباره أحد مصادر إلهامها الرئيسية.

الصداقة المميزة التي تجمع بين"فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arples وأوبرا دبي تضيف فصلاً جديداً وساحراً إلى رواية الدار.
وبفضل شراكاتها الاستثنائية مع أبرز الشخصيات من عالم الفن والتي تشكّل مصدر إلهام لإبداعاتها، تستمر دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arples بتنسيق لقاءات مثمرة تجمع بين مختلف الفنون وأشكالها.
"فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arples هي الراعي الحصري لعرض سارا باراس، نجمة الفلامنكو الإسبانية الأكثر شهرة الذي يقام يومي 13 و 14 أكتوبر في دار دبي للأوبرا. وتجدر الإشارة بأن أوبرا دبي، ستكون منشأة فريدة حقاً كأول مركز فني متعدد الاستخدامات للفنون المسرحية في قلب منطقة داون تاون دبي.

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