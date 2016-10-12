إطلالات سلاف فواخرجي بين النجاح والاخفاق!

تعتبر النجمة السورية سلاف فواخرجي واحدة من أكثر النجمات العربيات جمالاً بفضل تمتعها بملامح بريئة توحي بالملائكية، تتوّجها أنوثتها الطاغية الممزوجة بالجاذبية، وإن لم تصنّف كواحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة؛ وذلك بسبب نجاحها أحياناً في تنسيق واختيار إطلالات جميلة وناعمة، فيما ـ في أحيان أُخرى ـ تخفق إخفاقاً كبيراً. وحتى تنضم إلى قائمة النجمات الأكثر أناقة، بعد أن تربعت على قائمة الأكثر جمالاً، عليها أن تهتم بإطلالاتها أكثر.

وتعدّ سلاف فواخرجي من النجمات الممتلئات قليلاً؛ ولهذا عليها أن تكون شديدة الحذر في اختيارها للملابس وخاصة فساتين السهرة التي تطلّ بها، من ناحية الألوان والقصات أيضاً. وكما هو واضح، فإن سلاف تعشق الألوان الزاهية والصاخبة، التي تناسبها وتناسب بياض بشرتها ولون عينيها، بالرغم من أنّ عليها أن تعتمد أكثر الألوان الدافئة والدرجات الهادئة من الألوان الحيوية. مثلاً: يمكن لها أن تلبس على فستان عوضاً من الأحمر الصارخ الأحمر العنابي، وعوضاً من النيلي الأزرق الداكن، وهكذا. ومؤخراً، كنا قد شاهدناها في توب سوداء مكشوفة الأكتاف، نسّقتها مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، فناسبتها الإطلالة بشكل كبير، فيما اللون الأسود بدا رائعاً عليها.

من ناحية أُخرى، على سلاف فواخرجي أن تكمل إطلالاتها بتسريحات الشعر الملائمة وبالمكياج المناسب، لأنها في الكثير من الأحيان نراها في ملابس ناعمة لكن بتسريحات للشعر غير ملائمة وبمكياج مبالغ فيه.

نحن نتمنى أن نرى النجمة السورية سلاف فواخرجي على قائمة الأكثر جمال، والأكثر أناقة، والأكثر نجاحاً أيضاً.