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المحكمة تمنع الصحفيين من تغطية محاكمة رئيس نيابة الهرم السابق

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المحكمة تمنع الصحفيين من تغطية محاكمة رئيس نيابة الهرم السابق المحكمة تمنع الصحفيين من تغطية محاكمة رئيس نيابة الهرم السابق

محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، اليوم الأربعاء، محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين، على خلفية اتهامهم بحرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم.

ومنعت المحكمة دخول الصحفيين جلسة اليوم، والمقرر الاستماع خلالها لمرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق – في وقت سابق – بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، التي تكشف تعرض قيام للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.
> وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق، بلال عادل محمد “خواطر – محبوس”، ناصر أبو الوفا عبدالشفيع “عامل تجليد – محبوس”، ومحمد سلطان ناجي “مساعد شرطة بإدارة الترحيلات – محبوس”، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، والمساعدة في إشعال النار عمدًا في مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.

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