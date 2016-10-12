سقوط مسجل بحوزته 12 كيلو بانجو وحشيش وسلاح بأسوان

تمكن ضباط قسم أول أسوان والقوة المرافقة لهم، اليوم الأربعاء، من ضبط مُسجل وبحوزته 12 كيلو من مخدر البانجو وكمية من الحشيش وسلاحين.

وتبين أن المتهم "قاسم.ع" 44 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وسابق ضبطه واتهامه فى 10 قضايا مخدرات، أخرها القضية رقم 782 لسنة 2015 جنايات قسم أول أسوان، "مخدرات".

وعثر بحوزة المتم على سلاحين ناريين عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو جراما، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام، و500 قرص مخدر، ومبلغ 150 جنيها، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5664 لسنة 2016 إدارى قسم أول أسوان.