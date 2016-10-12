زملاء مجند دهسه سائق أتوبيس الأمن المركزى: المجنى عليه سقط بسبب التكدس

استمعت نيابة ثان مدينة نصر لأقوال مجندين شرطة زملاء المجنى عليه الذى لقى مصرعه إثر سقوطه من سيارة أمن مركزى، حيث أكدا أنهما كانا قد حصلا على إجازة واستقلا أتوبيس الأمن المركزى بالحى السادس، ونظرا لتكدس الأتوبيس بالمجندين تشبث المجنى عليه بالسيارة من الخارج لعدم وجود مكان بالسيارة، ما أدى لسقوطه أسفل عجلات السيارة ولقى مصرعه فى الحال.

وأمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة شريف مختار، بحبس مجند 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ عقب دهس زميله أسفل عجلات سيارة أمن مركزى، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة، وتبين أن المجند توفى إثر إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياته.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغا بمصرع مجند دهسا أمام معسكر الأمن المركزى بالحى السادس، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن سائق سيارة الأمن المركزى لم ير المجند فدهسه مما أدى لمصرعه.