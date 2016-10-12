القوات العراقية تقتل 22 إرهابيًا من «داعش» شمالي العراق

لقي 22 إرهابيًا من تنظيم “داعش” مصرعهم اليوم الأربعاء، جراء هجوم شنته القوات العراقية المشتركة مدعومة بطيران الجيش، بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم، أن طيران الجيش بالتنسيق مع قوات فرقة المشاة الخامسة دمر معسكرا لتنظيم “داعش” الإرهابي يحتوي على ثلاث مضافات وست سيارات بما تحمله من أسلحة إحداها مزودة بمدفع شمالي محافظة صلاح الدين بمحاذاة ديالي شرقى العراق.

كما قتل طيران الجيش 4 إرهابيين ودمر سيارتين تحمل أسلحة وعتاد بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، ودمر رتلا من 11 سيارة للتنظيم وتمكن سائقوها من الفرار فى مطيبيجة بديالي ضمن قاطع عمليات دجلة.

وقصفت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين بواسطة مفرزة صواريخ “كورنيت” سيارة مزودة بقاذف “هاون” من عيار 120 مم وقتل الإرهابيين بها فى منطقة تلول الباج بقضاء الشرقاط.

وهاجم عناصر تتنظيم “داعش” القطاعات العسكرية العراقية غرب منطقة الصينية بصلاح الدين، وردت القوات على مصادر النيران وبإسناد من طيران الجيش تم قتل 18 إرهابيًا وتدمير سيارتين مزودتين بسلاح رشاش وثلاثة مفارز”هاون”.