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وزير الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع

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وزير الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع وزير الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع

وزير الخارجية سامح شكري

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، عقد لقاء صباح اليوم الأربعاء، يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تناولا خلاله علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن سبل التنسيق بينهما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، ان اللقاء تطرق إلي القضايا الإقليمية الهامة، وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، حيث أكد وزير الخارجية علي الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للصراع والحرص المصري علي وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين.

كما تناول وزير الخارجية الجهود المصرية علي صعيد إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما استعرض وزير الخارجية التطورات الداخلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تم إنجازه علي صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذلك الوضع الاقتصادي علي ضوء برنامج الإصلاح المتوقع تنفيذه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

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