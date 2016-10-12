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الإعدام للمتهم بذبح طفلي خالته وإخراج أحشاءهما بالقطامية

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الإعدام للمتهم بذبح طفلي خالته وإخراج أحشاءهما بالقطامية الإعدام للمتهم بذبح طفلي خالته وإخراج أحشاءهما بالقطامية

تعبيرية

عاقبت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم “علي.ع.ج” – قاتل طفلي خالته المحامية، والتي وتدعى “سميرة.ع.ن” – بمنزلها بمنطقة القطامية، حسبما أفاد مراسلنا.
> بدأت الواقعة يوم الـ 22 من رمضان 2015، حين ذهب القاتل إلى خالته المحامية بمنطقة القطامية، وطلب المبيت بمنزلها متحججًا بالخلاف الدائم بينه وبين والدته، ورحبت خالته بالجلوس معها وطفليها: “شهد” – 8 سنوات، و”محمد” – 10 سنوات، حتى يزول الخلاف بينه وبين والدته، وتعهدت بمحاولتها لإصلاح الأمر فيما بينهما.
> وتوجهت خالته – في اليوم التالي – إلى عملها، وتركت طفليها أمانةً معه وطلبت منه أن يلعب معهم حتى رجوعها، وقدمت له ولأبنائها الفطور، وبعد توجه خالته إلى العمل قام المتهم باللعب مع الطفلين، وطلب منهما تكتيف أيديهم وأرجلهم، وذهب إلى المطبخ وأحضر سكينًا وقام بشق بطن الطفلة “شهد”، ثم شق بطن شقيقها “محمد”، وأخرج أحشاءهما وتركها بجوارهما، ثم ذبحهم من رقبتهم وفر هاربًا.
> فوجئت الأم أثناء دخولها الشقة بصمتٍ رهيب، وبالنداء على طفليها وابن شقيقتها ولم يستجب أحد منهم، فتوجهت إلى غرفة نوم الطفلين وشاهدتهما مذبوحين على الأرض والدماء تسيل منها على الأرض.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بمنزله بمنطقة المنيب بالجيزة، واعترف تفصيليًا بجريمته أمام الشرطة والنيابة العامة، وأرشد عن السلاح مرتكب الجريمة، فيما أنكر جريمته أمام المحكمة.

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