مدير إدارة أكتوبر التعليمية.. شكرًا فانت نموذج يحتذى به بقلم| عبد الجليل حسن

هناك أشخاص يستحقون أن نتحدث عنهم، وهناك البعض التجاهل هو سبيلهم الوحيد، فعندما فكرت ان اكتب عن هذا الشخص تمنيت لو ان هناك 1000 مثله، كان حال البلد قد انصلح.

عندما نتحدث عن المنظومة التعليميه فى مصر نجد انها مليئه بالمشاكل والثغرات والبيروقراطيه والروتين القاتل، ولكن الاستاذ خالد عبدالمنعم مدير إدارة 6 اكتوبر التعليمية، هو الشخصيه التى أردت ان اتحدث عنها، فهو مثال حى ونموذج يجب ان يحتذى به.

فقد ساقتنى الصدفه ان اذهب إلى هذا الرجل بمكتبه وجدت انسانا بما تحمله الكلمه من معانى الإنسانية، فهو انسان فعلا لا يختلف عليه اثنان فى رقيه في التعامل مع أبسط المواطنين إلى كل فئات المجتمع المختلفه، فقد شاهدت كثيرين يحملون تاشيرات من فلان بيه وعلان افندى وكم اتصالات مهول ياتى للرجل يتلقاها بابتسامته الهادئه وهو لا يستطيع ان يكمل حتى فنجان قهوته من كثره المترددين عليه من اولياء الامور لحل مشاكل ابنائهم سواء فى قبولهم فى او تحويلهم فى مدارس مدينه 6 اكتوبر التى اصبحت من اكثر الاماكن والمدن جذبا للمواطنين لالحاق ابنائهم بمدارسها.

لا اكتب ذلك عن خالد عبد المنعم سوى لاشفاقى على هذا الرجل الذى يذهب لمكتبه فى الثامنه صباحا ولا يغادره سوى اخر فرد ف الاداره ملبيا طلبات الكثيرين من اولياء الامور وميسرا لمشكلاتهم التى تؤرق اى ولى أمر وهى تعليم أولاده.

فارى هذا الرجل قاتلا للروتين متحملا ضغوطا نفسيه وعصبيه كبيره، ممتصا لغضب هذا وميسرا لذاك حتى يخرج الجميع من مكتبه المتواضع مبتسمين مشفقين عليه متمنين لو كان فى مصر 1000 خالد عبدالمنعم كان حال التعليم فى هذا الوطن قد انصلح فهو يسعى لخدمه الصغير قبل الكبير المواطن العادى الذى لا ظهر له ولا سند سوى الله فى هذا الوطن .

هناك نماذج يجب ان يتكاتف حولها الجميع لابراز مايقومون به واظهاره لمن حوله حتى يقومون بنفس افعاله التى يقوم بها من اجل اراحه البسطاء وعدم تحملهم مشقه وعناء مع موظفين اخرين يتعاملون بروتين أعمى.

والسؤال هنا لماذا لا يلقى الضوء على هذه النماذج المشرفه التى تعمل فى صمت لا تبغى من عملها سوى مرضاه الله وضميرها الحى ..الاستاذ خالد عبدالمنعم لم تربطنى به علاقه من قريب او بعيد ولم يكن لدى اى مصلحه معه ولكن اردت ان اكتب ذلك عنه لانه يستحق فعلا ان تظهر جهوده للنور فهناك الكثيرين الذين يسعون وراء الاضواء والشهره ويلهثون ورائها ولا يقدمون للبلد او للمواطن البسيط جزء مما يقدمه هذا الرجل الفاضل لذا وجب علينا كاعلاميين ان نبرز الوجه الاخر للنماذج المضيئه والتى تعمل فى صمت ويظهر اخرون ف الكادر لينسبون لانفسهم نجاحات هؤلاء.

شكرا خالد عبدالمنعم فانت طاقه ايجابيه لهذا الوطن وليت وزارتك بها 10 اشخاص مثلك عنده سوف نكون قادرين على انجاح منظومه تتهاوى بفعل العبث والروتين.