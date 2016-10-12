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بالصور.. الملكة رانيا تلتقي مجموعة من أصحاب المبادرات التطوعية بالأدرن

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الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

التقت الملكة رانيا العبدالله، أمس الثلاثاء، مجموعة من الشابات والشباب الذين جمع بينهم حب العطاء ومساعدة الآخرين، وتحدثوا معها عن مبادراتهم وأهدافها وتأثيرها في المجتمعات المحلية.

وأعربت العبدلله عن سعادتها بالتعرف على هذه الطاقات الشبابية الأردنية، ومبادراتها التي عملت على تلمس الحاجات الموجودة على أرض الواقع والتعامل معها في ضوء الخبرات المتراكمة لكل فرد من أفراد المبادرات لإحداث التغيير الإيجابي.

وقالت الملكة، إن التحدي الأكبر لهذه المبادرات يكمن في توسيع نطاق العمل، ومواصلة النجاحات لتصل إلى أكبر شريحة مجتمعية.

 

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

الملكة رانيا العبدالله خلال لقاءها مع شابات وشباب المبادرة الأردنية

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