محافظ بورسعيد: افتتاح المستشفي التخصصي الأول للولادة قريبًا

بورسعيد ـ جمال نوفل:

في إطار الاهتمام بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين باعتبار الصحة من أهم الأهداف التي تسعي المحافظة إلى تطوير ومواكبة كل ماهو جديد فيها، حيث يجري العمل حاليا في إنشاء المستشفى التخصصي للولادة، والتي تقام على مساحة 1748 م2 بتكلفة 50 مليون جنيه.

وتتكون المستشفى من 4 أدوار “أرضى و3علوى” 4 سلالم و3 مصاعد تخفيفًا على المرضي، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 52 سريرا داخليا، 9 أسرة عناية جراحية، 19 حضانة 2 سرير غرفة اكلامبسيا ،غرفتي عمليات، كشك ولادة، 4 أسرة افاقة”، فضلاً عن 2 ماكينة غسيل كلوى” .

وتضم المستشفي أقسام الطوارئ لحالات الولادة والنساء، وعمليات النساء والولادة، فضلاً عن العيادات الخارجية عيادة تأخر الحمل والإخصاب المساعد أورام النساء والحمل الخطر وتنظيم الأسرة.

كما تقدم خدمات مساعدة كالأشعة “الثابتة السينية – المتنقلة – موجات فوق صوتية- ومعامل تحاليل أحدهم رئيسى والآخر للطفيليات و3 صيدليات ومخزن مجاني ومخزن اقتصادى والمطبخ والمغسلة والتعقيم المركزى والمولد الكهربائي ومن المنتظر افتتاح المستشفي خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن المستشفى التي سيتم افتتاحها قريبًا، تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة وأنها الوحيدة علي مستوى مدن القناة المتخصصة في مجال الولادة، وتقام بأحدث الإمكانيات والأجهزة والنظم.

وأوضح الغضبان أن هناك خطوات إيجابية قامت بها المحافظة لتطوير جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم تزويد بعض المستشفيات بأجهزة جديدة وحديثة وكذلك دعم مستشفي بورفواد بجهاز للاشعة المقطعية ومستشفي بورسعيد العام الذي تم ادخال أقسام جديدة فيها واجراء عمليات القلب المفتوح للمرة الأولي بالمستشفيات الحكومية.