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رئيس وزراء تركيا: سوريا للسوريين وليس من حق أحد تقديم توصيات لهم

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رئيس وزراء تركيا: سوريا للسوريين وليس من حق أحد تقديم توصيات لهم رئيس وزراء تركيا: سوريا للسوريين وليس من حق أحد تقديم توصيات لهم

رئيس وزراء تركيا

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن سوريا للسوريين، وليس من حق أحد تقديم توصيات للشعب السوري حول طريقة حكمه لنفسه.

وأضاف قورتولموش- حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأربعاء، أنه إذا استمرت الحرب فى سوريا فإنها ستتحول إلى حرب عالمية.

وأوضح أن الحرب بالوكالة فى سوريا لن تدوم، ولن يطيق القائمون عليها تحمل تكاليفها، مشيرًا إلى أن “جيش النظام السوري لا يلعب دورا رئيسيا وأنه إحدى الأدوات المستخدمة فى الحرب هناك”.

وتابع قائلا “بما أن بشار الأسد لن يستطيع قتل السوريين جميعهم فهو مجبر على المصالحة بمرحلة معينة وأعتقد أن نظامه وصل إلى نقطة القبول بالمصالحة”.

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