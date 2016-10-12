أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير السياحة يغادر إلي ميلانو بعد تخلفه عن طائرة روما

Google+ Print
وزير السياحة يغادر إلي ميلانو بعد تخلفه عن طائرة روما وزير السياحة يغادر إلي ميلانو بعد تخلفه عن طائرة روما

يحيى الراشد وزير السياحة ـ ارشيفية

اضطر يحيى راشد، وزير السياحة للسفر إلى ميلانو، بدلًا من روما بعد إن اقلعت الطائرة بدونه، وذلك للمشاركة فى فعاليات معرض TTG INCONTRI المزمع عقده فى مدينة ريمينى الإيطالية، خلال الفترة من 13 إلي 15 من أكتوبر الجارى.

ويترأس راشد الوفد السياحى المصرى المشارك بمعرض، ويعقد العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المشاركة فى المعرض.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن وزير السياحة، يحيى راشد، تخلف عن الرحلة المصرية المتجهة إلي إيطاليا، بسبب الزحمة المرورية بطريق المطار.

كان قد استقل راشد السيارة، متوجهًا الي الطائرة بمبهبط مطار القاهرة، إلا أنه فوجئ بأغلاق باب الطائرة، مما استدعي عودته مرة آخرى إلي استراحة كبار الزوار بالمطار، لحين إقلاع الرحلة المتجهة إلي ميلانو، التي غادر الوزير عليها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا