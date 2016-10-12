وزير السياحة يغادر إلي ميلانو بعد تخلفه عن طائرة روما

اضطر يحيى راشد، وزير السياحة للسفر إلى ميلانو، بدلًا من روما بعد إن اقلعت الطائرة بدونه، وذلك للمشاركة فى فعاليات معرض TTG INCONTRI المزمع عقده فى مدينة ريمينى الإيطالية، خلال الفترة من 13 إلي 15 من أكتوبر الجارى.

ويترأس راشد الوفد السياحى المصرى المشارك بمعرض، ويعقد العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المشاركة فى المعرض.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن وزير السياحة، يحيى راشد، تخلف عن الرحلة المصرية المتجهة إلي إيطاليا، بسبب الزحمة المرورية بطريق المطار.

كان قد استقل راشد السيارة، متوجهًا الي الطائرة بمبهبط مطار القاهرة، إلا أنه فوجئ بأغلاق باب الطائرة، مما استدعي عودته مرة آخرى إلي استراحة كبار الزوار بالمطار، لحين إقلاع الرحلة المتجهة إلي ميلانو، التي غادر الوزير عليها .