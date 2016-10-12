تجديد حبس سائق وعامل تحويلة قطار العياط 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية حبس "ميلاد.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل تحويلة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال الذى تسبب فى انقلاب قطار العياط .

وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد، لتحديد أسباب وقوع الحادث، حيث تعمل اللجنة على فحص إشارات التحويلة وعداد سرعة القطار لمعرفة الأسباب التى أدت إلى انقلابه وتحديد المسئول عن الحادث.

وانقلبت 3 عربات من القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى الصعيد، وأسفر الحادث عن وفاة 5 وإصابة 27 آخرين وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى المركزى بالعياط والبدرشين لتلقى العلاج.