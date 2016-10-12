إحالة مدير عام أزهرى سابق بالبحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهه بـ138 أمر تشغيل

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية السابق وبالمعاش حالياً، وكذلك رئيس قسم التفتيش المالى والإدارى بذات المنطقة وعدد من العاملين بالمنطقة للمحاكمة التأديبية.

أسفرت تحقيقات نيابة الغردقة عن قيام المتهم الأول باعتماد عدد 138 أمر تشغيل سيارة، قام أحد المتهمين بتزويرها، وذلك جملة واحدة حال علمه بذلك، وكذا تقاعس فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقيمين باستراحات المنطقة، رغم حصولهم على وحدات سكنية مخصصة لهم من قبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بما يخالف القانون، فى حين امتنع المتهم الثانى عن إخلاء السكن الإدارى الخاص بالمنطقة رغم تسلمه وحدة سكنية من الوحدة المحلية المذكورة.

ودلت تحقيقات النيابة عن مسئولية مسئول التشغيل بالمنطقة الأزهرية، وكذا عضو فنى بإدارة الامتحانات عن تزوير وختم عدد 138 أمر تشغيل مركبة وتقديمها إلى النيابة أثناء تحقيقات القضية.

فيما أمرت النيابة الإدارية بإيقاف ترقية المتهمين، وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.