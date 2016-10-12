أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة مدير عام أزهرى سابق بالبحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهه بـ138 أمر تشغيل

Google+ Print
إحالة مدير عام أزهرى سابق بالبحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهه بـ138 أمر تشغيل إحالة مدير عام أزهرى سابق بالبحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهه بـ138 أمر تشغيل

>كتب ــ عبد الله محمود

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية السابق وبالمعاش حالياً، وكذلك رئيس قسم التفتيش المالى والإدارى بذات المنطقة وعدد من العاملين بالمنطقة للمحاكمة التأديبية.

 

أسفرت تحقيقات نيابة الغردقة عن قيام المتهم الأول باعتماد عدد 138 أمر تشغيل سيارة، قام أحد المتهمين بتزويرها، وذلك جملة واحدة حال علمه بذلك، وكذا تقاعس فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقيمين باستراحات المنطقة، رغم حصولهم على وحدات سكنية مخصصة لهم من قبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بما يخالف القانون، فى حين امتنع المتهم الثانى عن إخلاء السكن الإدارى الخاص بالمنطقة رغم تسلمه وحدة سكنية من الوحدة المحلية المذكورة.

 

ودلت تحقيقات النيابة عن مسئولية مسئول التشغيل بالمنطقة الأزهرية، وكذا عضو فنى بإدارة الامتحانات عن تزوير وختم عدد 138 أمر تشغيل مركبة وتقديمها إلى النيابة أثناء تحقيقات القضية.

 

فيما أمرت النيابة الإدارية بإيقاف ترقية المتهمين، وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365