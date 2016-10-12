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مدير أمن قنا يصل بقوات خاصة للسيطرة على الاشتباكات المسلحة بين عائلتين

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مدير أمن قنا يصل بقوات خاصة للسيطرة على الاشتباكات المسلحة بين عائلتين مدير أمن قنا يصل بقوات خاصة للسيطرة على الاشتباكات المسلحة بين عائلتين

>قنا – وائل محمد

انتقل اللواء صلاح  حسان، مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، على رأس قوة أمنية إلى موقع اشتباكات عائلتى "الغنايم" و"الطوايل" بقرية كوم هتيم بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، للسيطرة على الموقف الأمنى بعد تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

 

وقام مدير الأمن بتفقد المدارس بصحبة قوة أمنية من ضباط العمليات الخاصة من أجل المشاركة فى محاولة السيطرة على الموقف الأمنى وفرض الانضباط الأمنى على اشتباكات كوم هتيم، ومحاولة ضبط المتهمين فى الاشتباكات، وتأمين عملية خروج طلاب المدارس كأجراء احترازى.

 

وقال "حسان" لـ "اليوم السابع"، إنه جارى السيطرة على الموقف الأمنى، وضبط طرفى المشاجرة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأن قوات الأمن بدأت فى تطويق منطقة الاشتباكات بقوات أمنية، لوقف عملية إطلاق النار وضبط طرفى المشاجرة.


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