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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 80 سجينًا ضمن احتفالات نصر أكتوبر

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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 80 سجينًا ضمن احتفالات نصر أكتوبر الداخلية: الإفراج بالعفو عن 80 سجينًا ضمن احتفالات نصر أكتوبر

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن (80) من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن (91) سجينًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.
> وقالت “الداخلية” في بيان لها إن ذلك تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر .. قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (80) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة .
> ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (91) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
> يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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